8 января российская армия использовала ракеты для атак Новомосковска и Кривого Рога. В результате обстрелов в Новомосковске повреждены жилые дома, и местные жители вынуждены закрывать выбитые окна. Некоторые из них рассказали о своих впечатлениях и последствиях новой атаки.

Дмитрий, один из жителей, поделился, что ему удалось вовремя проснуться и вывести свою семью в коридор, избегая травм во время первых взрывов. Его квартира, приобретенная два года назад, нуждается в ремонте через поврежденные окна.

Другой житель Игорь рассказал, что взрывы повредили все окна в его квартире и взрывной волной был поврежден балкон, что может привести к его обрушению. К счастью, Игорю и его животным удалось спасти от серьезных травм.

"Я пытался успокоить животных. Взрыв был такой силы, что дверь сломало. Я как раз у двери стоял, меня отбросило немного. Сильно не пострадал, но если бы я в спальне был, то стекло полетело бы на меня", - сказал мужчина.

Георгий помогает убирать матери своей матери, чья квартира также получила значительные повреждения от взрывов. Горожане выражают обеспокоенность и беспокойство из-за событий, поразивших их мирную жизнь.

Местные власти обещают помочь владельцам поврежденных квартир в восстановлении имущества, обеспечивая материалы для закрытия окон и производя осмотр квартир.

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