Во время проведения обысков в местах жительства подозреваемых в Запорожье, Киеве и Броварах были изъяты автомобили, документы, компьютерная техника и "черновые" записи.

На территории Днепропетровщины правоохранители обнаружили схему хищения бюджетных средств во время ремонта столовой для военных, что привело к ущербу для государства в размере 3,7 миллиона гривен. Информацию об этом подробнее уведомили в пресс-службе областной полиции Днепропетровской области.

По данным правоохранителей, среди подозреваемых в организации этой схемы есть бывший руководитель строительной компании, который привлек к этому "бизнесу" исполнительного директора и инженера, работавших на контролируемую фирму.

По данным следствия, в 2019 году между Министерством обороны и подрядной компанией был заключен договор на капитальный ремонт столовой в военном городке. В ходе работ фигуранты внесли ложные данные об объемах работ в документацию.

Во время проведения обысков в местах жительства подозреваемых в Запорожье, Киеве и Броварах были изъяты автомобили, документы, компьютерная техника и "черновые" записи.

Трем лицам было предъявлено сообщение о подозрении. Дело рассматривается как злоупотребление служебным положением и завладение чужим имуществом, совершенные в особо крупных размерах. В случае признания виновных мужчинам может грозить лишение свободы сроком от семи до двенадцати лет.

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