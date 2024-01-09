Женщине была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

В Кривом Роге на Днепропетровщине полиция задержала должностное лицо райсовета. Женщине, которая отвечала за проведение государственных закупок в одном из районов города, было предъявлено подозрение в коррупционной схеме, связанной с ремонтными работами в учебных заведениях. Подробности сообщены в пресс-службе Нацполиции Днепропетровской области.

Оперативники управления стратегических расследований в Днепропетровской области и следователи ГУНП в Днепропетровской области разоблачили коррупционную схему, в рамках которой должностное лицо, ответственное за государственные закупки и получало 10% "отката" по каждому договору.

Бизнес-партнеры фигурантки получали подряды для проведения ремонтных работ в учебных заведениях.

Задержание произошло после того, как она получила очередной транш. Фигурантке доложено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Женщине была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Сейчас ведется проверка причастности других должностных лиц к этой коррупционной схеме. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Днепропетровская областная прокуратура.

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