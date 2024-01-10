Сотрудники ДБР совместно с Нацполицией завершили досудебное расследование в отношении трех правоохранителей из Днепра, которые пытались осуществлять контроль за местными бизнес-операциями с криптовалютами. Подробности сообщили в пресс-службе ДБР.

Выполняя свои служебные обязанности, злоумышленники обнаруживали коммерсантов, занимающихся криптовалютными операциями. Они организовывали фиктивные обыски, используя угрозы, чтобы заставить их перечислять денежные средства на специальные счета. Также потребовали регулярные взносы за невмешательство в бизнес.

В одном из фиксированных эпизодов стражи порядка задержали местного жителя и угрожали ему уголовной ответственностью за криптовалютный бизнес. Во время задержания состоялся вывоз мужчины в участок, где ему были изъяты наличные деньги, а после этого вынуждены были перечислить почти 9 тысяч долларов на счет вымогателей. В результате злоумышленники отобрали более 377 тысяч гривен у этого человека.

В противном случае правоохранители напали на квартиру и по надуманным причинам требовали деньги от владельца дома и его знакомого. Их избили и угрожали привлечь к уголовной ответственности по надуманным фактам. Злоумышленникам удалось получить перевод в криптовалюте на сумму 180 тысяч гривен.

Правоохранители обвиняются в превышении власти, что привело к тяжким последствиям, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Процессуальное руководство осуществляет Днепропетровская областная прокуратура.

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