На фронте погибли военные Егор Фатеев и Валерий Сова из Днепропетровской области.

В результате активных боевых действий в Донецкой области потеряли жизнь двое военнослужащих из Днепропетровщины: Егор Фатеев из Покрова и Валерий Сова из Кривого Рога. На официальном веб-сайте Покровского городского совета было сообщено о трагической гибели Егора Фатеева.

Егору было всего 24 года, и он исполнял обязанности наводчика механизированного отделения механизированного батальона. Трагедия произошла во время выполнения боевого задания под Авдеевкой.

"Отдать честь мужественному защитнику, несмотря на непогоду, пришли многочисленные горожане. Представители власти, собратья, друзья, знакомые и неравнодушные покровчане с глубокой печалью переживали потерю. Люди становились на колени, склоняя голову в скорби", - сообщили в городском совете Покровска.

Относительно гибели Валерия Совы, информация была размещена на странице предприятия "АрселорМиттал Кривой Рог", где работал военнослужащий. Валерий, поступивший на службу в ноябре 2022 года по мобилизации, работал подручным сталевара конвертерного цеха.

В сообщении подчеркнуто, что Валерий был спокойным, здравомыслящим и мудрым молодым человеком, которого уважали в коллективе. Он владел умением шутить так, что все смеялись. Отмечено, что Валерий очень любил свою семью – жену Викторию, дочь Веронику и сына Никиту. Трагедия произошла 24 декабря вблизи села Серебрянка на территории Донбасса.

Его гибель – страшная потеря для семьи, всех нас. Выражаем искренние соболезнования родным, друзьям, коллегам погибшего воина.

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