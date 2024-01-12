Суддя похоже мстит из-за того, что полицейский остановил его, когда тот управлял авто в нетрезвом состоянии.

Днепровский апелляционный суд рассмотрел апелляцию судьи Станислава Рычки из Каменского, рассмотрение которой касалось выдвинутых им обвинений в превышении полномочий полицейским Елисеем Просвировым. Информацию об этом предоставили журналисты после завершения судебного заседания.

В июне 2022 года Просвиров, будучи правоохранителем, задержал судью, подозреваемого в управлении авто в состоянии алкогольного опьянения. После рассмотрения дела его оправдали. Сейчас Рычко, бывший подозреваемый, выступил против полицейского, подав обращение в суд. Так он похоже мстит из-за того, что полицейский остановил его, когда тот управлял авто в нетрезвом состоянии.

Просвирову грозит от трех до восьми лет лишения свободы за это. Его адвокат, Тамила Ульянова, считает, что иск судьи и требования прокурора необоснованны.

Адвокат подчеркнула, что обвинения носят субъективный и предвзятый характер, и это было определено в суде первой инстанции. К сожалению, апелляционный суд решил вернуть дело в новое рассмотрение.

"Все это обвинение просто субъективно и пристрастно. Мы об этом не раз указывали в суде первой инстанции. Суд первой инстанции вернул обвинительный акт, однако апелляционный суд снова вернул это дело на новое рассмотрение», — отметила адвокат полицейского.

Дело будет рассматриваться в Бабушкинском райсуде Днепра. Прокурор и представитель истца отказались от комментариев.

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