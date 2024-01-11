Четверо жителей Днепра организовали противоправную схему вербовки граждан для их содержания в условиях трудового рабства, в частности, на сельскохозяйственных и строительных работах в области. Подробности уведомили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Участники группы осуществляли вербовку внутренне перемещенных лиц и социально незащищенных граждан на вокзалах, привлекая их к так называемому "реабилитационному центру". Обещая бесплатное жилье, питание и трудоустройство, вместо этого они выдвигали гражданам требования работать безвозмездно на тяжелых работах в объектах, обозначенных как "реабилитационный центр".

При обмане звербованных подозреваемые отбирали у них документы и средства связи. В случае попытки жертвам покинуть место содержания группа оказывала психологическое давление и пригрозила применить физическую силу.

Во время обысков в доме, где держали заложников, было найдено 50 человек, освобожденных. Удалены также черные записи, телефоны и автомобили.

На данный момент все мужчины задержаны согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, а в их адрес по ходатайству прокурора избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Действия по раскрытию этого преступления были проведены прокурорами вместе со следователями следственного управления ГУНП в Днепропетровской области, а оперативное сопровождение осуществляло Управление миграционной полиции ГУНП в Днепропетровской области.

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