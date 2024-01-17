17 января 2024 года военные из российской федерации совершили атаку с помощью беспилотного летательного аппарата.

Россияне ударили дроном по автомобилю, в котором находились украинцы. Среди пострадавших – малолетние дети. Уточняется, что войска России ударили дроном-камикадзе по Марганецкой общине Днепропетровщины. Об этом сообщил подробно в Телеграмм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По данным следствия, 17 января 2024 года военные из российской федерации совершили атаку с помощью беспилотного летательного аппарата на территорию Марганецкой общины Никопольского района.

В результате этого нападения травмировались 19-летний местный житель и 13-летний мальчик, находившиеся в автомобиле. 13-летний ребенок – "тяжелый". Юноша 19 лет – в состоянии средней тяжести. Транспортное средство также получил повреждения.

В настоящее время принимаются меры по документированию преступления, совершенного армией страны-агрессора. За процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры начато предварительное следствие по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

"Россияне продолжают воевать с мирными. Негодяи. Они поплатятся за все», - добавляет Лисак.





Напомним, что в ночь на 17 января в Днепровском и Синельниковском районах Днепропетровщины силы ПВО сбили три российских дрона. Армия России также обстреляла из артиллерии Никополь и Марганец. Погибших и раненых нет.

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