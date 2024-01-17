10 апреля 2022 года она находилась на месте вражеского обстрела аэропорта в Днепре, когда российская армия снова нанесла удар.

Сегодня исполнилось празднование дня рождения Евгения Дудко, которая возглавляла прессслужбу ГСЧС Днепропетровщины. Ее жизнь оборвалась после 11 месяцев борьбы с тяжелыми ранениями, полученными во время вражеского ракетного удара в аэропорту Днепра. Женщине навсегда будет 32 года.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Женщина исполняла обязанности руководителя пресс-службы Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области. 10 апреля 2022 года она находилась на месте вражеского обстрела аэропорта в Днепре, когда российская армия снова нанесла удар. Евгения получила серьезные ранения.

Женщина лечилась в Германии и Украине, и она перенесла десятки операций. Во время пребывания в реанимации, ей сделали предложение о браке, и Евгения вышла замуж за любимого прямо там.

В течение 11 месяцев Евгения мужественно сражалась за свою жизнь. К сожалению, 7 марта 2023 года ее сердце перестало биться.

Коллеги помнят Евгению Дудку как профессионалку своего дела, жизнерадостного и несгибаемого человека.

"Наша Женя. Сегодня мы обязательно поздравили бы тебя с Днем рождения и пожелали оставаться такой же жизнерадостной. Война уносит лучших из лучших. Евгения Дудко. Наша несгибаемая и смелая девочка…Ты навсегда в наших сердцах! Скучаем! Любим! Помним", – написали коллеги из ГСЧС.

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