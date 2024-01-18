В результате действий трех таможенников из Днепропетровщины госбюджет Украины потерял более 25 миллионов гривен.

Таможенные из Днепропетровской области нанесли государству ущерб на 25 млн гривен. Известно, что троих таможенников из Днепропетровщины подозревают в злоупотреблении служебным положением, поскольку они изготовили незаконную схему растаможивания метилового спирта. Об этом идет речь на сайте прокуратуры Днепропетровщины.

Прокуратура Днепропетровщины сообщила, что служащие таможни совершили неправомерное оформление метилового спирта, импортируемого на таможенную территорию Украины. По обвинению подозреваемые разрешали ввозить спирт, представляя его как растворитель для красок, что освобождало его от налогообложения акцизным налогом и пошлины. Таким образом, они незаконно лишали местное предприятие обязательных таможенных взносов.

В результате этих действий госбюджет Украины потерял более 25 миллионов гривен. Фигурантам объявили подозрение, и им инкриминируют злоупотребление служебным положением, что привело к серьезным последствиям (согласно статье 364 части 2 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, что у жителя Новомосковска на Днепропетровщине обнаружили тайник с оружием. Фигурант хранил более тысячи патронов разного калибра, гранаты и запали к ним, штык-ножи, ружье и карабин. Мужчине грозит до семи лет заключения.

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