В Днепре мошенница в социальной сети обманула мужчину более чем на 230 тысяч гривен

Так, в апреле 2022 года 28-летняя жительница Солонянского района создала аккаунт в соцсети с фотографиями другого человека.

Как сообщила полиция Днепра, девушка под чужим именем и фото познакомилась с 21-летним парнем.

Они начали общаться, а потом она обратилась к парню с просьбой помочь ей финансово на лечение.

Потерпевший перечислил «любимой» 236 тысяч гривен.

Полицейские установили, что подозреваемая обманула и мать мужчину, она выманила у нее почти 60 тысяч гривен.

Полицейские собрали доказательства причастности фигурантки к мошенничеству и сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Аферистке грозит до 8 лет лишения свободы, продолжается досудебное расследование.

Полиция Днепра простит украинцев соблюдать осторожность во время онлайн знакомств и проверять информацию, которую вам сообщают в сети.

К слову, полиция Днепра разыскивает 16-летнюю девушку, которая вышла из дома и до сих пор не вернулась.

Приметы пропавшего Совета: рост около 168 см, худощавый, волосы русые длинные, глаза голубые.





В день исчезновения девушка была одета в вязаную бордовую шапку, черный пуховик до колен, черный гольф, синие джинсы и сапоги черные.

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Напомним, экскомандир воинской части "прихватил" часть недвижимости на набережной в Днепре.

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