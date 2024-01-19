Так, в апреле 2022 года 28-летняя жительница Солонянского района создала аккаунт в соцсети с фотографиями другого человека.
Как сообщила полиция Днепра, девушка под чужим именем и фото познакомилась с 21-летним парнем.
Они начали общаться, а потом она обратилась к парню с просьбой помочь ей финансово на лечение.
Потерпевший перечислил «любимой» 236 тысяч гривен.
Полицейские установили, что подозреваемая обманула и мать мужчину, она выманила у нее почти 60 тысяч гривен.
Полицейские собрали доказательства причастности фигурантки к мошенничеству и сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Аферистке грозит до 8 лет лишения свободы, продолжается досудебное расследование.
Полиция Днепра простит украинцев соблюдать осторожность во время онлайн знакомств и проверять информацию, которую вам сообщают в сети.
К слову, полиция Днепра разыскивает 16-летнюю девушку, которая вышла из дома и до сих пор не вернулась.
Приметы пропавшего Совета: рост около 168 см, худощавый, волосы русые длинные, глаза голубые.
В день исчезновения девушка была одета в вязаную бордовую шапку, черный пуховик до колен, черный гольф, синие джинсы и сапоги черные.
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Напомним, экскомандир воинской части "прихватил" часть недвижимости на набережной в Днепре.
Как сообщала Politeka, житель Днепропетровщины поплатился за поддержку РФ, решивших в суде.
Также писала Politeka, в Днепре продали РФ важные системы для военных баз.