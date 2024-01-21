Украина начала прием заявок на денежную помощь для жителей Мелитополя, проживающих в Днепре или Днепропетровской области. О том, как получить эту денежную помощь, сообщили в пресс-службе Мелитопольского городского совета.

Чтобы получить денежную помощь, необходимо зарегистрироваться по этой ссылке и заполнить онлайн-заявку. Заявители на получение денежной помощи должны иметь подтвержденный статус ВПЛ и соответствовать следующим критериям:

Не получали денежную помощь от международных организаций в 2022 и 2023 годах. Доход семьи не превышает 5 400 гривен на каждого члена семьи.

Особый приоритет на получение денежной помощи имеют переселенцы, отвечающие следующим критериям:

Родители-одиночки с детьми до 18 лет или пожилыми людьми старше 55 лет.

Люди старше 55 лет или пенсионеры с детьми младше 18 лет.

Семьи с хроническими заболеваниями или инвалидностью.

Семьи с приемными детьми разведенных родителей или без сопровождения.

Напомним, что в Днепре агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) возобновило сбор информации для предоставления денежной помощи лицам, пострадавшим в результате военных событий. С 15 января заявители могут подать заявку по адресу: г. Днепр, ул. Староказацкая, 38.

Сумма денежной помощи составляет 3 600 гривен на человека ежемесячно и назначается на трехмесячный период. Таким образом, общая сумма для каждого члена семьи составляет 10800 гривен.

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