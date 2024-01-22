Уголовное производство возбуждено в связи с фактом незаконного завладения чужим имуществом в особо крупном размере.

В Кривом Роге на Днепропетровщине фирму обвиняют в миллионных махинациях с потреблением электроэнергии, и дело будет рассматриваться в суде. Подробности скандального дела в областной прокуратуре сообщили в областной прокуратуре.

Сведения из прокуратуры свидетельствуют, что между городским коммунальным предприятием городских перевозок и обществом было заключено соглашение на поставку электроэнергии. Руководитель компании систематически вносил изменения в сделку, завышая искусственную стоимость электроэнергии.

Оценка нанесенного государству ущерба составляет 4 миллиона гривен.

Уголовное производство возбуждено в связи с фактом незаконного завладения чужим имуществом в особо крупном размере посредством злоупотребления служебным положением (часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины).

У директора была изъята документация, черновые записи и т.д. Ему грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Следует напомнить, что в Никопольском районе Днепропетровщины полицейские изъяли нелегального алкоголя и табака на сумму более миллиона гривен. В частности, изъяли около 17 тысяч пачек сигарет, 3 килограмма табака, более 400 электронных устройств для курения и более 200 литров алкоголя. В отношении правонарушителей составили 21 административный протокол.

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