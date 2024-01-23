23 января утром Вооруженные силы российской федерации совершили массированную ракетную атаку на город Павлоград в Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

В 6.39 в Telegram-канале Павлоградского исполкома было выпущено сообщение, призывая местных жителей не игнорировать воздушную тревогу.

В 8:09 на странице в Телеграмм мэра города Сергея Лысака было сообщено, что в результате атаки погибли два человека, а также есть много пострадавших.

"В результате массированной ракетной атаки россиян по городу, предварительно, есть 2 погибших. Есть пострадавшие", - сказал Лысак.

В 8:17 он уточнил, что известно об одном погибшем, в то время как еще одному мужчине оказывают медицинскую помощь.

"Уточнение. В Павлограде на эту минуту 1 погибший. Еще одному мужчине медики пока оказывают всю необходимую помощь! Он жив", - подчеркнул Лысак.

Глава Днепропетровского областного совета сообщил, что российские войска убили местного жителя Павлограда, который утром уходил на работу.

Позже уточнили, что в результате российской атаки в одном из скверов Павлограда погибла женщина. Ей было 43 года. Повреждены инфраструктура, две школы и 8 многоэтажек. В Павлоградском районе наши защитники сбили вражескую ракету. Обломки изуродовали частные дома и солнечные панели.

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