Всем четырем лицам было предъявлено подозрение по части 1 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины (о коллаборационной деятельности).

Четверо жителей Кривого Рога на Днепропетровщине стали объектом подозрений в коллаборационной деятельности, сообщили в областной прокуратуре. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

По следственным данным, указанные лица публично призывали к поддержке россии и отказывались признавать совершение вооруженной агрессии россией против Украины. Двое мужчин активно комментировали под записями пророссийских групп в запретной соцсети, выражая поддержку так называемой "спецоперации" и вооруженных формирований россии.

Еще двое жителей города размещали в соцсетях антиукраинские публикации, где восхваляли армию и президента страны-агрессора.

Во время проведения обысков в помещениях подозреваемых правоохранители изъяли мобильные телефоны и компьютеры.

Всем четырем лицам было предъявлено подозрение по части 1 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины (о коллаборационной деятельности). За этим преступлением им может грозить лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет.

Напомним, что ранее в Кривом Роге на Днепропетровщине разоблачили двоих подозреваемых в поддержке действий государства-агрессорки.

На страницах в запрещенной в Украине социальной сети мужчины распространяли сообщения в поддержку действий оккупантов. Дома у них изъяли мобильные телефоны с поличным.

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