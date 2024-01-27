Четверо жителей Павлоградского района Днепропетровщины получили уведомление о подозрении в коллаборационной деятельности. Об этом было сообщено на официальном веб-сайте областной прокуратуры.

По данным следствия, подозреваемые поддерживали действия государства-агрессора, размещая антиукраинские сообщения в запрещенной соцсети.

Три женщины активно распространяли видеоматериалы с призывами к поддержке проведения так называемой "денацификации" Украины и выражали одобрение временной оккупации российскими войсками части территории государства. Еще один человек в своих публикациях отрицал факт совершения вооруженной агрессии россии, описывая ее как "очищение Украины от нацистов".

Во время проведения обысков в домах подозреваемых была обнаружена и изъята компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами их противоправной деятельности.

Согласно части 1 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины, касающейся коллаборационной деятельности, подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним также, что четверо жителей Кривого Рога на Днепропетровщине стали объектом подозрений в коллаборационной деятельности. Двое мужчин выставляли комментарии на страницах в запрещенной соцсети под публикациями пророссийских групп, выражая поддержку так называемой "спецоперации" и вооруженных формирований россии.

Еще двое жителей города размещали в соцсетях антиукраинские сообщения, где героизировали армию и президента государства-агрессорки.

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