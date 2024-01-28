В Кривом Роге переименовали более 260 улиц в честь военных, выдающихся фигур, городов-героев и прочее.

В Кривом Роге произошло изменение названий 268 улиц в рамках инициативы по деколонизации. Для проведения переименований была создана специальная комиссия, в состав которой вошли представители должностных лиц, научных работников, педагогов, общественных организаций, краеведов, историков и филологов.

Об этом говорится на сайте городского совета.

Приблизительно 20 улиц получили новые названия в честь военнослужащих из Кривого Рога, погибших в ходе войны. Теперь в городе существуют улицы, посвященные памяти Андрея Грудницкого, Вадима Сотникова, Магомета Ганиева, Владислава Погорелого, Михаила Жолобова, Николая Никонова, Дениса Комара, Виталия Власова и другим погибшим военным.



Также улицы получили новые названия в честь воинских частей и формирований, таких как 77 отдельная аэромобильная бригада и Айдаровская.

Кроме того, несколько улиц были переименованы в честь выдающихся личностей украинской истории, культуры, науки и искусства. Список новых названий включает имена Владимира Мономаха, Тараса Шевченко, Василия Стуса, Богдана Ступки и других.

Частично также произведено переименование в честь других городов Украины, а также восстановлены исторические названия для некоторых территорий города.

Некоторые улицы получили новые названия в честь известных жителей Кривого Рога, таких как художник Григорий Синица и фотожурналист Борис Косыгин. Также были созданы топонимы, отражающие традиции и природу Украины.

Отметим, что с 2016 года в Кривом Роге уже было переименовано 436 топонимов, а новый перечень касается 268 топонимов.

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