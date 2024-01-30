В случае осуждения эксдиректору училища грозит наказание от семи до двенадцати лет тюрьмы.

В Днепропетровской области эксдиректор профессионально-технического училища будут судить по подозрению в растрате 1,3 миллиона гривен, которые выделялись на закупку угля для отопления учебного заведения. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

По данным следствия, между училищем и фирмой заключен договор на поставку угля в течение отопительного сезона. Согласно экспертному заключению, компания поставила более 150 тонн угля, не соответствующего установленным стандартам качества и классификации.

Несмотря на это, подозреваемый подписал акт приема-передачи и внес ложные данные в официальные документы, за что фирма получила выплату.

Теперь эксдиректора привлекают к ответственности за факты растраты чужого имущества в особо крупных размерах и служебного подлога в соответствии с частью 5 статьи 191 и частью 1 статьи 366 Уголовного кодекса Украины. В случае осуждения ему грозит наказание от семи до двенадцати лет тюрьмы.

Напомним, что Днепропетровская область занимает второе место в Украине по уровню коррупции. В 2023 году в этом регионе зафиксировано 219 случаев коррупционных нарушений. Введено 145 уголовных и 74 административных производств.

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