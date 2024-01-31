Ленинский районный суд принял решение по этому эпизоду, вынеся приговор мужчине, который в течение дня потратил более 7 тысяч гривен с использованием чужой карты. Информацию об этом сообщает Politeka со ссылкой на решение суда.

По данным следствия, подозреваемый нашел банковскую карту в жилом массиве "Парус". Вместо того, чтобы попытаться найти владелицу карты, мужчина отправился за покупками. Сначала он тестировал карточку, совершая небольшие покупки на сумму до 22 гривен. После убеждения, что может использовать карту без проблем, он отправился в супермаркеты "Варус", "АТБ" и "Alcomag". Затем он посетил аптеки, потратив примерно 600 гривен, посетил магазин "Ева" и приобрел конфеты в магазине "Ласоси". Наконец, мужчина посетил местное кафе. В некоторых магазинах он даже заходил дважды, например, в "Варусе" на жилмассиве "Парус" сначала потратил 517 гривен, а потом еще 209 гривен. В общей сложности эта экскурсия преступника с использованием чужой карточки обошлась ее настоящей владелице в 7 тысячах гривен. Пока подозреваемый наслаждался шоппингом, владелица карточки обратилась в полицию, что привело к задержанию преступника в тот же день.

Во время суда подозреваемый признал свою вину и попросил прощения. Судя по тому, что мужчина ранее не нарушал закон и согласился возместить нанесенный ущерб, суд решил назначить ему год условно.

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