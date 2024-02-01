В городе Днепр задержан мужчина, подозреваемый в убийстве 12-летней девочки - Марии Билановой.

По информации, в воскресенье, 28 января, Мария отправилась к подруге, но 30 января она прекратила общение, что вызвало беспокойство ее матери. Женщина обратилась в полицию, и начались поиски.

Правоохранители взялись за расследование, переспросили знакомых и друзей девочки, проверили общественные места, но попытки установить ее местонахождение не имели успеха.

31 января при дальнейших поисках тело Марии с ножевыми ранениями обнаружили в канаве в Самарском районе города.

Для раскрытия этого преступления и задержания злоумышленника были задействованы все службы полиции, включая следователей и оперативников криминальной полиции, криминалистическую лабораторию, кинологов и другие.

В результате тщательного осмотра происшествия и выяснения всех обстоятельств преступления полицейские установили, что к совершению умышленного убийства причастен 23-летний мужчина.

В настоящее время его задержали в порядке, предусмотренном статьей 208 УПК Украины, и вручили уведомление о подозрении в совершении умышленного убийства. Орудие преступления изъято.

Согласно закону, убийцы грозит от 8 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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