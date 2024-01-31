Ленінський районний суд ухвалив рішення по цьому епізоду, винісши вирок чоловікові, який протягом дня витратив понад 7 тисяч гривень з використанням чужої картки. Інформацію про це повідомляє Politeka з посиланням на рішення суду.

За даними слідства, підозрюваний знайшов банківську картку в житловому масиві "Парус". Замість того, щоб спробувати знайти власницю картки, чоловік вирушив за покупками. Спочатку він тестував картку, роблячи невеликі покупки на суму до 22 гривень. Після переконання, що може використовувати картку безпроблемно, він вирушив у супермаркети "Варус", "АТБ" і "Alcomag". Потім він відвідав аптеки, витративши приблизно 600 гривень, завітав у магазин "Єва" і придбав цукерки у крамниці "Ласощі". Нарешті, чоловік завітав до місцевого кафе. У деяких магазинах він навіть заходив двічі, наприклад, в "Варусі" на житловому масиві "Парус" спочатку витратив 517 гривень, а потім ще 209 гривень. Загалом ця екскурсія злочинця з використанням чужої картки обійшлася її справжній власниці у 7 тисячах гривень. Поки підозрюваний насолоджувався шопінгом, власниця картки звернулася до поліції, що призвело до затримання злочинця того самого дня.

Під час суду підозрюваний визнав свою вину і попросив вибачення. Зважаючи на те, що чоловік раніше не порушував закон та погодився відшкодувати завдані збитки, суд вирішив призначити йому рік умовно.

Читайте також:

На Дніпропетровщині директор профтехучилища привласнив собі кошти: яке покарання понесе

У Дніпрі обстріляли о'бєкт за "наведенням" чоловіка: СБУ показали фото негідника

Вчителька вимагала з батьків гроші та цькувала дітей, які їх не давали: подробиці скандальної історії