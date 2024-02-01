У Дніпрі співробітниця "Укрзалізниці" співпрацювала з агресором, надсилаючи йому відео з військовими ЗСУ.

Співробітниця «Укрзалізниці», яка вислала ворогові відео із військовими Збройних Сил України, буде проводити п'ять років за ґратами.

Про це інформує Дніпропетровська обласна прокуратура.

Жінка, походженням з Приморського краю Російської Федерації, і довгий час мешкаючи у місті Дніпро, розсилала військову інформацію представнику країни-агресора через месенджер «Telegram».

Вона передала співрозмовнику з Росії відеозапис місця розташування військових ЗСУ, які здійснювали охорону одного з мостів у місті Дніпро. Ця інформація не була доступна громадськості через Службу безпеки і оборони України.

На судовому засіданні жінка визнала свою вину у несанкціонованому розголошенні інформації про розташування Збройних Сил України, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України). Суд виніс рішення про засудження її до п'яти років позбавлення волі.

Сторона захисту намагалася оскаржити вирок, але Дніпровський апеляційний суд відхилив апеляційну скаргу і залишив вирок суду першої інстанції без змін. Вирок став законно чинним.

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