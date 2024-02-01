Полицейские Кривого Рога активно разыскивают 27-летнюю Викторию Куропятник и ее несовершеннолетнюю дочь Ангелину Макаренко, пропавших 21 декабря 2023 в 16:00. Их текущее местонахождение остается неизвестным.

По информации областной полиции, Виктория Куропятник имеет рост 170 см, худое телосложение, овальное лицо, длинные светло-русые волосы, светлые глаза и тонкие губы. На шее есть родинка. В момент исчезновения она была одета в розовую куртку и синие джинсы.

Относительно ребенка, Ангелинаи Макаренко, его рост - 100 см, худощавое телосложение, овальное лицо, длинные светло-русые волосы и светлые глаза. Девочка была одета в фиолетовую куртку с розовым рисунком, темный комбинезон и шапку с ушками розового цвета.

Всех, кто владеет любой информацией о местонахождении женщины и ребенка, просят сообщить в Криворожское районное управление полиции или по номерам: 067-568-90-99 или 102. Заинтересованным лицам предоставляется возможность помочь в разрешении этой ситуации, способствуя розыску пропавших.

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