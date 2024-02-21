Иван, талантливый фотограф и ветеран молодежной патриотической организации, погиб в продолжающейся войне став одним из многих Героев, отдавших свою жизнь за свободу Украины.

Вот краткий обзор жизни и самоотверженности этого храброго защитника, предоставленный организацией:

Иван пришел в «Пласт» в 16 лет, а в 2016 году стал частью клуба «Лесные коты». В 2017 году во время трехдневных сборов он столкнулся с военной подготовкой и решил продолжить карьеру военного. Пойдя в армию в 18 лет, Иван позже, после прохождения военной службы, подписал контракт.

Член 95-го куреня Дмитрия Яворницкого, Иван служил в Днепре. Помимо военной службы, Иван был известен своими исключительными навыками фотографии, запечатлевшими красоту природы нежными и тонкими прикосновениями.

Он часто водил молодежь в поездки по живописным окрестностям и активно участвовал в различных лагерях, тренингах и акциях, организуемых селом.

Последний раз Иван общался с молодежью в 2023 году, во время отпуска после окончания учебы. Трагически он погиб 6 февраля 2024 года, отважно выполняя боевые задачи.

Днепровские пластуны выражают искренние соболезнования семье, друзьям, однополчанам Ивана и всей молодежной группе из 95 человек, выражая благодарность за службу. С их слов: «Спасибо за службу. Друг, спи спокойно, без тревог...».

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