В день, когда ракета России попала в дом на массиве "Победа", Юрий был неподалеку.

Тренер боевого искусства и военный Вооруженных Сил Украины Юрий Васецкий из города Днепра в январе 2023 года вытащил своего воспитаника из дома на жилом массиве Победа. Дом попал под обстрел ракетами со стороны России. О произошедших событиях, его дальнейшей службе в Вооруженных Силах, ранениях на фронте и современных занятиях, мужчина поделился информацией со СМИ.

В день, когда ракета России попала в дом на массиве "Победа", Юрий был неподалеку. Сразу же он начал звонить по телефону тем, о ком знал, что они проживают в этом многоэтажном доме. От матери своего питомца Ростика узнал, что мальчик находился дома сам. Без промедления Юрий бросился на помощь.

Когда он подошел к дому, увидел семью, нуждающуюся в помощи. Решетки на окнах усложняли им выход из горящего строения.

"Я не смог самостоятельно вырвать их. Несколько ребят помогли мне, и вместе мы их эвакуировали. Потом я нашел Ростика, мы тоже его вывели. Тогда мне первый раз стало страшно: я понял, что это газовый дом", - рассказал Юрий.

Позже, 8 февраля 2023 года, Юрий был мобилизован в Вооруженные силы Украины. По словам Юрия, он вступил в должность заместителя командира и через три недели боевых учений был отправлен в Донецкую область. Там он получил ранение.

"Мы оказались под обстрелом. Враг стрелял прямо по тому населенному пункту, который мы смогли отбить. Затем начался массированный артобстрел. Один из наших товарищей погиб, многие получили серьезные ранения. В первые часы после ранения собратья помогли мне наложить турникеты. Я даже не знал, что у меня есть проникающее ранение брюшной полости. Только в больнице, когда сняли спецзащиту, обнаружили другие ранения", — рассказал военный.

Прогнозы были беспокойны: было много ран у позвоночника, поэтому возник вопрос, сможет ли он ходить вообще. Однако все вылечилось и сейчас Юрий проходит курс реабилитации.

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