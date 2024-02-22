Для того чтобы оформить субсидию, не обязательно идти в соответствующие учреждения. Все необходимые процедуры можно сделать онлайн с помощью двух порталов.

Чтобы подать заявление и декларацию для назначения субсидии, не нужно идти в ПФУ, стоять в очереди, тратить драгоценное время и усилия. Как и нервные клетки, ведь в госудавственных учреждениях порой бывает и душно (из-за множества клиентов) и напряженная обстановка, если люди устали или в очереди кто-то начинает спорить.

Так, совершая предоставление документов через Интернет, каждый может защитить себя от лишних стрессов.

Итак, стало известно, как оформить субсидию через онлайн-сервисы и какие документы для этого нужны.

Необходимые документы для получения субсидии:

заявление о назначении жилищной субсидии;

декларация о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии;

справка о составе семьи;

справки о доходах всех членов семьи;

документ подтверждающий право собственности на жилье или договор аренды;

справка об отсутствии задолженности по жилищно-коммунальным услугам;

другие документы, которые могут иметь значение для рассмотрения вопроса.

Оформление субсидии через "Дію"

Если для оформления помощи вы выбираете приложение "Дія", следуйте следующему алгоритму:

перейдите на сайт "Дія";

авторизуйтесь с помощью электронной подписи или BankID;

выделите раздел "Услуги", выберите "Пенсии, льготы и помощь";

перейдите в раздел "Заявление на субсидию" и нажмите кнопку "Подать заявление";

заполните заявку: Введите личные данные, информацию о составе семьи, доходах и жилье Добавьте сканированные копии документов (при необходимости)

убедитесь, что данные, отображаемые на экране, верны;

укажите номер личного счета и название организации, предоставляющей услугу, есть ли счетчики и информацию о доходах всех членов домохозяйства, фактически проживающих по указанному адресу;

после заполнения заявки необходимо указать способ получения субсидии: на банковскую карту или на отделение Укрпочты.

После всего этого нужно скачать скан-копии документов, которые будут необходимы для оформления помощи.

Затем на экране появится сформированное заявление на получение субсидии. Если все данные верны, подпишите заявление квалифицированной электронной подписью (КЭП) и нажмите кнопку "Надіслати".

Оформление субсидии через портал ПФУ

Кроме "Дії" можно воспользоваться еще одним способом, а именно порталом Пенсионного фонда Украины.

Для этого нужно:

перейти на портал ПФУ;

авторизироваться для входа в личный кабинет с помощью КЭП;

в личном кабинете найдите "Комунікації з ПФУ";

выберите опцию "Заява на житлову субсидію чи пільгу";

нажмите "Продовжити";

выберите "Заява про призначення та надання житлової субсидії" и заполните все необходимые поля онлайн-формы;

нажмите "Додати файл" и загрузите все сканированные копии документов;

в конце онлайн-формы нажмите "Сформувати заяву".

Система проверит полноту заполнения заявления. Если необходимо, добавьте документы и проверьте правильность информации.

Последним шагом подпишите заявление цифровой подписью и отправьте в ПФУ.

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