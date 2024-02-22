Чтобы подать заявление и декларацию для назначения субсидии, не нужно идти в ПФУ, стоять в очереди, тратить драгоценное время и усилия. Как и нервные клетки, ведь в госудавственных учреждениях порой бывает и душно (из-за множества клиентов) и напряженная обстановка, если люди устали или в очереди кто-то начинает спорить.
Так, совершая предоставление документов через Интернет, каждый может защитить себя от лишних стрессов.
Итак, стало известно, как оформить субсидию через онлайн-сервисы и какие документы для этого нужны.
Необходимые документы для получения субсидии:
- заявление о назначении жилищной субсидии;
- декларация о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии;
- справка о составе семьи;
- справки о доходах всех членов семьи;
- документ подтверждающий право собственности на жилье или договор аренды;
- справка об отсутствии задолженности по жилищно-коммунальным услугам;
- другие документы, которые могут иметь значение для рассмотрения вопроса.
Оформление субсидии через "Дію"
Если для оформления помощи вы выбираете приложение "Дія", следуйте следующему алгоритму:
- перейдите на сайт "Дія";
- авторизуйтесь с помощью электронной подписи или BankID;
- выделите раздел "Услуги", выберите "Пенсии, льготы и помощь";
- перейдите в раздел "Заявление на субсидию" и нажмите кнопку "Подать заявление";
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заполните заявку:
- Введите личные данные, информацию о составе семьи, доходах и жилье
- Добавьте сканированные копии документов (при необходимости)
- убедитесь, что данные, отображаемые на экране, верны;
- укажите номер личного счета и название организации, предоставляющей услугу, есть ли счетчики и информацию о доходах всех членов домохозяйства, фактически проживающих по указанному адресу;
- после заполнения заявки необходимо указать способ получения субсидии: на банковскую карту или на отделение Укрпочты.
После всего этого нужно скачать скан-копии документов, которые будут необходимы для оформления помощи.
Затем на экране появится сформированное заявление на получение субсидии. Если все данные верны, подпишите заявление квалифицированной электронной подписью (КЭП) и нажмите кнопку "Надіслати".
Оформление субсидии через портал ПФУ
Кроме "Дії" можно воспользоваться еще одним способом, а именно порталом Пенсионного фонда Украины.
Для этого нужно:
- перейти на портал ПФУ;
- авторизироваться для входа в личный кабинет с помощью КЭП;
- в личном кабинете найдите "Комунікації з ПФУ";
- выберите опцию "Заява на житлову субсидію чи пільгу";
- нажмите "Продовжити";
- выберите "Заява про призначення та надання житлової субсидії" и заполните все необходимые поля онлайн-формы;
- нажмите "Додати файл" и загрузите все сканированные копии документов;
- в конце онлайн-формы нажмите "Сформувати заяву".
Система проверит полноту заполнения заявления. Если необходимо, добавьте документы и проверьте правильность информации.
Последним шагом подпишите заявление цифровой подписью и отправьте в ПФУ.
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