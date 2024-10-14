Память о Вячеславе Легком будет жить в сердцах тех, кто знал его и тех, кого он спас.

В Днепре состоялась траурная церемония прощания с 21-летним боевым медиком Вячеславом Легким, известным под позывным Скифом.

Как сообщает "Суспільне", молодой герой ушел на фронт в октябре 2022 года, став частью 67-й отдельной механизированной бригады. Его отвага и самоотверженность при исполнении служебных обязанностей поражали всех, кто знал его. Вячеслав погиб 8 октября на Лиманском направлении, когда его автомобиль взорвался при эвакуации раненых военных.

Собратья Вячеслава рассказывают о его невероятной отваге. Дмитрий, один из его коллег, отметил, что Скиф был не только профессионалом, но и человеком с большим сердцем.

"Он всегда был на передовой, не боялся рисковать собственной жизнью ради других. Спас множество военных, нуждавшихся в помощи. В самых сложных ситуациях он оставался спокойным и сосредоточенным, демонстрируя настоящие лидерские качества", — поделился он.

Церемония прощания состоялась 10 октября, в день, когда Вячеслав праздновал вторую годовщину службы. Его мечта заключалась в том, чтобы путешествовать по Украине после окончания войны, посещать новые города и знакомиться с культурой родной страны.

Вячеслав Легкий был единственным ребенком в семье, и его утрата стала большой трагедией для родителей. Прощание состоялось на Краснопольском кладбище, где собрались родные, собратья и друзья, чтобы отдать последнее уважение герою.

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