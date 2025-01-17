Во время войны некоторые украинцы нуждаются в работе с психологами и психотерапевтами, узнайте, как в Днепре бесплатно получить помощь.

Узнайте, как получить психологическую помощь специалистов в Днепре.

Как в Днепре бесплатно получить психологическую помощь:

Программа СЕТА – программа поддержки людей, испытывающих сильный стресс в результате войны.

Всеукраинская волонтерская инициатива «Небезразлично» – опытные украинские психологи и психотерапевты оказывают бесплатную и конфиденциальную психологическую помощь.

Центр психологической поддержки «ОбойМы» - инициатива психологов-волонтеров для помощи людям, подвергшимся стрессу в результате войны и переселения.

Благотворительный фонд ментального здоровья UA Mental Help.

«Хаб устойчивости» – психотерапевтическая помощь, которая является частью платформы «Хаб устойчивости». Сервис создан для психологической поддержки украинцев в кризисное время.

GoToHelp. - платформа для людей, нуждающихся в экстренной психологической помощи «здесь и сейчас».

Teplo – приложение, где украинцы могут получить консультацию психолога бесплатно;

Общественная организация "Форпост" защищает права и предоставляет квалифицированные услуги в сфере ментального здоровья.

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