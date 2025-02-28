В ДТЭК предупредили о возможных аварийных ограничениях, стало известно, будут ли графики отключения света в Днепре 1 марта.

В первый день весны состоятся профилактические работы, ожидаются прекращение электроснабжения по некоторым адресам, стало известно, где введут графики отключения света в Днепре 1 марта, сообщает Politeka.net.

Как сообщили в «ДТЭК Днепровские электросети», в Каменском 1 марта с 8:00 до 18:00 графики отключения света будут по таким адресам:

ул. Сиреневая, ул. Марии Примаченко, ул. Гарбузова, ул. Измаильская, ул. Короткая, ул. Червоной Калины, ул. Куренная, ул. Линейная, ул. Медовая, ул. Европейская ул. Новогодняя, ​​ул. Одесская ул. Ольги Кобылянской, ул. Осенняя, ул. Партизанская, ул. Петриковская, ул. Полтавская ул. Приморская, ул. Рыболовная, ул. Романковская, ул. Симферопольская, ул. Сливовая, ул. Солнечная ул. Федора Сокуренко, ул. Фестивальная, ул. Херсонская дорога, ул. Черемшинова, ул. Черновицкая, ул. Черноморская, ул. Шевченко, ул. Широкая, ул. Яблоневая, пер. 1-й Куренный, пер. 1-й Нагорный пер. 1-й Ясеновый, пер. 1-й Романковский, пер. 2-й Нагорный пер. 3-й Нагорный пер. 4-й Нагорный пер. 5-й Нагорный пер. Тыквенный, пер. Линейный пер. Одесский пер. Осенний пер. Петриковский, пров. Романковский, пер. Фестивальный, проезд Симферопольский, ул. Ясенова, ул. Вячеслава Чорновола, просп. Конституции, просп. Непокоренных.

В случае возникновения вопросов по поводу графиков отключения света в Днепре и области 1 марта обращайтесь по телефонам «ДТЭК Днепровские электросети»:

+38 (056) 790 99 00, +38 (066) 790 99 00, +38 (067) 790 98 00.

Напомним, 28 февраля в Днепропетровской области ввели графики отключения света.

Как сообщается в Telegram-канале ДТЭК Днепровские электросети, графики отключений света не действуют.

Энергетики просят экономить электроэнергию, чтобы стабилизировать систему в том числе для того, чтобы не вводить графики отключения света в Днепре 1 марта.

Ранее сообщалось, что экстренные отключения света в Днепре и области были связаны с вражескими атаками на энергосистему Украины, а также увеличением потребления электроэнергии из-за морозов.

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