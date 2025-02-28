Прогноз погоды в Днепре на март 2025 года составили украинские синоптики, стало известно, каким будет первый месяц весны.

Прогноз погоды в Днепре на март 2025, который составили украинские синоптики говорит о том, что первый месяц весны будет теплым, однако возможны "сюрпризы", сообщает Politeka.net.

Как сообщают синоптики Укргидрометцентр, средняя месячная температура в марте в Днепре 2025 года будет на уровне 1-7 градусов тепла.

1 марта в восточных областях Украины, в частности в Днепре и области будет облачно с прояснениями, без осадков. Ночная температура воздуха -2 -7 градусов, дневная +2 -2 градуса.

Прогноз погоды в Днепре на март - этот месяц, как говорят синоптики, должен быть теплее февраля.

Как передает Политека, синоптики говорят, что количество осадков в марте ожидается 22-42 мм, в Карпатах местами до 74 мм, что меньше нормы.

Украинцев предупреждают, что течение марта в Днепре и в целом в Украине возможны скачки температуры от тепла до холода.

В восточных областях Украины будет теплеть с 5 или 6 марта, кроме того сообщается, что в марте будет всего несколько дней, когда столбик термометра превысит +10 градусов.

Прогноз погоды в Днепре на март говорит о том, что температура будет днем примерно +5-9 градусов, ночью от 0 до +3.

Сильное похолодание минует Днепр в марте, однако возможны колебания температуры на 3-4 градуса.

Во второй половине марта в Днепре погода прогнозируется с небольшими дождями.

Согласно прогнозу метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprg.ua, в Украине, в том числе в Днепре ожидается наступление весны с первых дней месяца.

По словам Кибальчича, первыми тепло ощутят на жители западных и южных регионов, а на севере Левобережья, крайнем Востоке Украины, в частности в Днепре, прохладная погода задержится.

Повышение температуры в марте прогнозируется во всех областях страны, а средняя температура в марте ожидается на один или два градуса выше нормы.

Как сообщил синоптик, дефицит осадков будет касаться восточных, центральных и северных областей нашей страны.

Прогноз погоды в Днепре на март - Кибальчич предупреждает, что в этом месяце могут появиться первые признаки засухи.

Самая низкая температура воздуха 1 марта -10 градусов ожидается на востоке Украины, а самая высокая днем +7 градусов на западе.

Температура воздуха в центральных и северных областях Украины составит от 0 до 5 градусов тепла.

На востоке, в том числе в Днепре и области, в начале марта, согласно прогнозу синоптика Натальи Птухи, будет мороз ночью -6-14 градусов по Цельсию. Днем от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

На остальной территории нашей страны ночью будет небольшой мороз от 0 до 7 градусов ниже нуля.

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