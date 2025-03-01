Рост тарифов в Днепре с 1 марта, стало известно, сколько жители будут платить за коммуналку в первом месяце весны.

Рост тарифов в Днепре с 1 марта, стало известно, как изменятся цены на газ, тепло и электроэнергию, чего ждать в ближайшее время, пишет Политека.

Рост тарифов в Днепре с 1 марта:

Тарифы на газ для украинцев, в частности жителей Днепра и области в марте 2025 году не изменятся.

В правительстве сообщали, что действующий закон не позволяет пересмотреть тариф на газ, в том числе в Днепре с 1 марта.

Ранее сообщалось, что если военное положение заканчится в ближайшие месяцы - в законе прописан запрет на повышение тарифа в течение полугода.

"Не будет повышения уже в этом году. Ну, разве очень сильно надавят партнеры, но это почти исключено", – информировал СМИ источник в правительстве.

Как передает Политека, "Нафтогаз" установил тариф на газ в частности в Днепре по цене 7,96 грн за кубометр, чтобы повысить тариф на газ до завершения военного положения, нужно менять закон, но "провести" непопулярное решение через Верховую Раду будет сложно, поэтому рост цен в марте 2025 года не запланирован.

Таким образом, Нафтогаз, который поставляет газ 98% украинцев, установил тариф на газ на уровне 7,96 грн за кубометр, цена не изменится до 30 апреля 2025 года.

Для потребителей других газоснабжающих компаний цены на газ в марте в частности в Днепре тоже не изменятся, клиенты будут платить от 7,79 грн до 9,99 грн за кубометр.

Повышение тарифов на тепло в марте в Днепре также не планируется.

Рост тарифов на электроэнергию в Днепре с 1 марта не планируется. Украинцы продолжат платить 4,32 гривны за киловатт-час электроэнергии.

Но тем, кто использует двухзонные счетчики, предусмотрены специальные тарифы, а именно в ночное время, с 23:00 до 07:00, цена электроэнергии в том числе в Днепре будет в два раза ниже, то есть 2,16 гривны за киловатт-час.

Рост тарифов на водоснабжение и водоотвод в Днепре в марте не запланированы, в регионах различаются, но их рост на уровне Национальной комиссии, которое осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) не планируется.

Однако ранее сообщалось, что в Каменском Никопольского района Днепропетровской области с 1 февраля появились новые тарифы на воду.

Исполнительный комитет местного совета 28 января 2025 года скорректировал тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод для потребителей КП «Днепр» Красногригорьевского сельского совета в селе Каменское Никопольского района.

Для жителей Каменского установлены новые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод с 1 февраля 2025 года.

На централизованное водоснабжение был установлен тариф - 22,13 грн. за 1 куб. м (с НДС), а на централизованный водоотвод — 30,75 грн. за 1 куб. м (с НДС).

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