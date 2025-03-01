В Днепре в марте будут массовые отключения газа, стало известно о графиках первого месяца весны.

Опубликованы графики отключения газа в Днепре на март, узнайте, кто останется без тепла и когда будут ограничения, передает Политика.

Днепровский филиал "Газсети" сообщил в Фейсбук о проведении ремонтных работ в марте 2025 года.

Как передает Политика, из-за выполнения ремонтных работ на системе газоснабжения Днепра и Днепровского района будет временно ограничено распределение природного газа для некоторых жилых домов.

Графики отключения газа в Днепре на март:

3 марта 2025: улица Калиновая, 45.

4 марта 2025: улица Конотопская, 86, 88.

5 марта 2025: улица Ивана Акинфиева, 14а.

11 марта 2025 года: улица Емельяна Прицака, 13, 26, 28, 30; улица Болгарская, 20

13 марта 2025: улица Старозаводская, 1, 7.

Графики отключения газа в Днепре во второй половине марта:

17 марта 2025 года:

улица Короленко, 51/53;

переулок Фестивальный, 4;

улица Василия Вышиванного, 49;

улица Лазаря Глобы, 13

18 марта 2025 года:

жилой массив Тополь-2, дом 38;

жилой массив Тополь-2, дом 22, корпус 9;

улица Василия Грунтенко, 5;

улица Добробатов, 14, 24;

улица Даниила Самойловича, 2

19 марта 2025 года:

улица Набережная Победы, 60, 76

24 марта 2025 года:

проспект Богдана Хмельницкого, 8а;

улица Братьев Воробьев, 52а.

25 марта 2025 года:

улица Степана Бандеры, 21;

улица Дмитрия Скоробогатова, 3;

улица Рабочая, 95

26 марта 2025 года:

улица Василия Чапленко, 16.

27 марта 2025 года:

жилой массив Покровский, дом 3а.

Графики отключения газа в Днепре на март отменят и поставки газа возобновятся после окончания работ, нужно будет обеспечить доступ работникам газораспределительной компании в газифицированное жилье.

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