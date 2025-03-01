Опубликованы графики отключения газа в Днепре на март, узнайте, кто останется без тепла и когда будут ограничения, передает Политика.
Днепровский филиал "Газсети" сообщил в Фейсбук о проведении ремонтных работ в марте 2025 года.
Как передает Политика, из-за выполнения ремонтных работ на системе газоснабжения Днепра и Днепровского района будет временно ограничено распределение природного газа для некоторых жилых домов.
Графики отключения газа в Днепре на март:
3 марта 2025: улица Калиновая, 45.
4 марта 2025: улица Конотопская, 86, 88.
5 марта 2025: улица Ивана Акинфиева, 14а.
11 марта 2025 года: улица Емельяна Прицака, 13, 26, 28, 30; улица Болгарская, 20
13 марта 2025: улица Старозаводская, 1, 7.
Графики отключения газа в Днепре во второй половине марта:
17 марта 2025 года:
- улица Короленко, 51/53;
- переулок Фестивальный, 4;
- улица Василия Вышиванного, 49;
- улица Лазаря Глобы, 13
18 марта 2025 года:
- жилой массив Тополь-2, дом 38;
- жилой массив Тополь-2, дом 22, корпус 9;
- улица Василия Грунтенко, 5;
- улица Добробатов, 14, 24;
- улица Даниила Самойловича, 2
19 марта 2025 года:
- улица Набережная Победы, 60, 76
24 марта 2025 года:
- проспект Богдана Хмельницкого, 8а;
- улица Братьев Воробьев, 52а.
25 марта 2025 года:
- улица Степана Бандеры, 21;
- улица Дмитрия Скоробогатова, 3;
- улица Рабочая, 95
26 марта 2025 года:
- улица Василия Чапленко, 16.
27 марта 2025 года:
- жилой массив Покровский, дом 3а.
Графики отключения газа в Днепре на март отменят и поставки газа возобновятся после окончания работ, нужно будет обеспечить доступ работникам газораспределительной компании в газифицированное жилье.
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