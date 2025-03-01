В Днепре и Днепропетровской области начали чаще внедрять экстренные отключения света по распоряжению «Укренерго», узнайте, будут ли они завтра, 2 марта.

В Днепре и Днепропетровской области могут ввести графики отключения света 2 марта 2025 года, стало известно о ситуации в энергосистеме Украины, передает Politeka.net.

Так, графики отключения света в Днепре часто внедряли в феврале, узнайте, ждать ли их 2 марта.

Графики отключения света в Днепре и области действовали 1 марта, причиной ограничений стали последствия российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Графики отключения света в Днепре 2 марта в первую очередь могут коснуться промышленных предприятий и бизнеса, передает Политека.

Несмотря на экстренные меры, графики ограничения мощности для промышленности продолжают действовать.

Оператор системы распределения призывает жителей региона экономно потреблять электроэнергию и следить за обновлениями от облэнерго, ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому графики отключения света в Днепре 2 марта возможны.

Ранее сообщалось, что из-за повреждения распределительных сетей в городе Днепр применялись экстренные отключения света.

В ДТЭК просили украинцев экономить электроэнергию, если она у вас сейчас есть, чтобы помочь стабилизировать систему, таким образом можно будет избежать графиков отключения света в Днепре 2 марта.

Кроме того сообщалось, что в «Укрэнерго» запустили мобильное приложение, оно позволит каждому украинцу отслеживать ситуацию с электроснабжением, в частности, узнать о графиках отключения света в Днепре 2 марта.

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