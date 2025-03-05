Синоптики составили прогноз погоды в Днепре 6 марта, узнайте, чего ожидать в этот четверг.

Погода в Днепре 6 марта ожидается с переменной облачностью, осадки в этот день не прогнозируются, передает Politeka.net.

В Днепре 6 марта ожидается облачная погода, осадки в этот день не ожидаются, об этом сообщили на сайте sinoptik.ua.

Синоптики рассказали о резкой смене температуры в Днепре 6 марта, стало известно о потеплении.

"Днем и вечером небо в Днепре будет безоблачным и ничто не будет напоминать о пасмурном утре. Без осадков", - прогнозируют синоптики погоду в Днепре 6 марта.

Ночная температура в Днепре и области 6 марта будет колебаться от +5 до +7 °C, днем воздух прогреется до +14 °C, передает Politeka.net.

Ветер в Днепре 6 марта ночью северо-западный и западный до 5,4 м/с.

К слову, в Днепре на неделе с 3 по 9 марта температура воздуха будет ночью -6-8° мороза, днем от 0° до 2° тепла.

По данным Украинского гидрометцентра, в 2025 году погода в марте в Днепре будет более теплой и сухий.

Прогноз погоды в Днепре на неделю с 3 по 9 марта, месяц начнется с умеренного потепления, однако зима еще не спешит отступать.

Как прогнозирует начальник Днепропетровского регионального центра гидрометеорологии Василия Гринчака, возможны небольшие морозы ночью, туман и дневное потепление до +5°C.

Первая половина марта в Днепре на неделн с 3 по 9 марта будет нестабильной, возможны температурные колебания, снег и дожди, со второй половины месяца начнется потепление.

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