Синоптики составили детальный прогноз погоды в Днепре 8 марта, узнайте, чего ожидать в эту субботу.

Погода в Днепре 8 марта ожидается с переменной облачностью, осадки в этот день не предвидятся, передает Политека.

Так, в Днепре 8 марта ожидается облачная погода, осадки в этот день не ожидаются, об этом сообщили на сайте sinoptik.ua.

"Облачная погода будет держаться в Днепре до самого вечера. Без осадков.", - прогнозируют синоптики погоду в Днепре 8 марта.

Кроме того, синоптики сообщили в своем свежем прогнозе погоды, что ночная температура в Днепре и области 8 марта будет колебаться от +5 до +8 °C, днем воздух прогреется до +16 °C.

Ветер в Днепре 8 марта будет переменный до 1 м/с, передает Политека.

Также украинцев предупреждают, что в марте в Днепре и в целом в Украине возможны скачки температуры от тепла до холода.

Повышение температуры в марте будет во всех областях страны, а средняя температура в марте ожидается на один или два градуса выше нормы.

Дефицит осадков может касаться восточных, центральных и северных областей Украины.

Также ранее сообщалось, что погода в начале марта может быть будет дождливой и даже снежной в Днепре, но не слишком холодной.

В прогнозе погоды в Днепре говорится о том, что месяц март начнется с умеренного потепления, однако зима еще не спешит отступать.

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