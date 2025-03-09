Синоптики рассказали, как изменится погода в Днепре с 10 по 16 марта.

По прогнозу погоды в Днепре на неделю с 10 по 16 марта, в регионе в этот период будет преобладать пасмурная погода, возможны осадки, передает Политека.

В первой декаде марта в Днепре будет поле повышенного давления, без атмосферных фронтов.

Синоптики предупреждают, что с 12 по 13 марта могут поступать атмосферные фронты, поэтому возможны осадки и колебание температуры.

Как рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха, в марте может быть любая погода.

"У нас может быть как -20, так и +20 градусов. Потому что это месяц на пересечении холодного и теплого сезонов. Поэтому могут быть очень такие большие амплитуды, если смотреть на архивные показатели, как от минусов, так и до плюсов. Но тенденция последних лет сохраняется в том, что все же преимущественно плюсовые значения становятся", - сообщила синоптик.

Как говорят синоптики, в целом погода в Днепре на неделе с 10 по 16 марта ожидается теплой и с небольшими осадками.

Погода обычно может быть изменчивой, возможно преобладание высокого атмосферного давления. Кроме того, в марте в Днепре возможен определенный недостаток осадков. Об этом предупредил кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич.

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