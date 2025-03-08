Прогноз погоды в Днепре на 9 марта, синоптики рассказали, чего ожидать в это воскресенье.

Погода в Днепре 9 марта, синоптики составили прогноз, и рассказали, каким будет этот выходной день, сообщает Politeka.net.

9 марта в восточных областях Украины, в частности в Днепре и области будет облачно с прояснениями, без осадков.

Как сообщали синоптики Укргидрометцентр, средняя месячная температура в марте в Днепре 2025 года составит 1-7 градусов тепла.

Ночная температура в Днепре и области 9 марта будет колебаться от +5 до +10 °C, днем воздух прогреется до +14°C, передает Politeka.net.

"В Днепре на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков", - составили прогноз погоды в Днепре на 9 марта синоптики.

Ветер в Днепре преимущественно восточный и юго-восточный до 1,6 метров в секунду, передает Политека.

Ранее сообщалось, что в течение марта в Днепре и в целом в Украине возможны скачки температуры от тепла до холода.

Повышение температуры в марте прогнозируется во всех областях страны, а средняя температура в марте ожидается на один или два градуса выше нормы.

Как сообщил синоптик, дефицит осадков будет касаться восточных, центральных и северных областей Украины.

Говоря о прогнозе погоды в Днепре в марте, синоптики предупреждают, что в этом месяце могут появиться первые признаки засухи.

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