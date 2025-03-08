Графики отключения света в Днепре 9 марта, известно, где не будет электричества в этот день, передает Politeka.
Так, в пресс-службе ДТЭК обнародовали графики отключения света в Днепре 9 марта.
Сообщается, что с целью предупреждения аварий "ДТЭК Днепровские электросети" будут проводить профилактические работы, передает Политика.
Графики отключения света в Днепре 9 марта на Никопольщине не будет электричества в Красногригоровской поселковой территориальной общине:
9 марта 2025 г., 08:00-18:00, с. Привольное: ул. Космическая ул. Миронюка, ул. Молодежная, ул. Садовая, ул. Центральная.
Если у вас есть вопросы по аварийным отключениям света в Днепре 9 марта – оставляйте заявку в Электроэнергию в Днепропетровской области.
Подать заявку на отсутствие света и т.п. можно позвонив по телефону горячей линии: (066) 790 99 00, (067) 790 99 00, (063) 790 99 00.
Кроме того, "ДТЭК Днепровские электросети" будет проводить профилактические работы в рамках Терновской городской территориальной громады.
Графики отключения света в Днепре 9 марта, с 08.00 до 19.00 часов электричества не будет по улицам: Володи Дубинина, ул. Молодежная, ул. Преображенская, ул. Престольная ул. Майская, ул. Фабричная, пер. Преображенский.
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