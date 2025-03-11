Графики отключения воды в Днепре с 11 по 14 марта, стало известно, кого оставят без водоснабжения.

Отключение воды в Днепре начнется с 11 по 14 марта, названы улицы, которые "отрежут" из-за задолженности, передает Политека.

В «Днепропроводоканале» сообщили, что с 10 по 14 марта 2025 года специализированная бригада КП будет проводить плановые отключения услуги по централизованному водоснабжению.

Сумма задолженности потребителей в Днепре по указанным улицам составляет 888 223,49 грн, передает Политека.

Графики отключения воды в Днепре с 11 по 14 марта, должников частного сектора "отрежут", отключение будет производиться в районе Соборный, по следующим улицам:

ул. Холмистая

ул. Долгая балка

ул. Колодязна

ул. Левка Лукьяненко

пер. Люблинский

ул. Муслима Магомаева

ул. Паторжинского

ул. Полигонная

ул. Севастопольская

пер. Сирка

пер. Шевченко.

ул. Скалистая

ул. Владимира Сосюры

пер. Дедов

ул. Лоцманская.





Также графики отключения воды в Днепре с 11 по 14 марта будут введені на улице Мильмана, ул. Павла Козара, ул. Ожиновая, ул. Манриковская, ул. Двойная, узв. Севастопольский.

Ранее также сообщалось, что в Украине есть список имущества, которое не может быть изъято у должников, гарантируя минимальные условия для жизни даже при неуплате долгов.

Речь идет о личных вещах, мебели, вещах первой потребности, медицинских средствах, бытовой электронике, пищевых продуктах, религиозных, профессиональных предметах и ​​т.д.

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