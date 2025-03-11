В Днепропетровской области 12 марта запланированы большие отключения света, узнайте, кого коснутся ограничения, передает Политека.
Энергетическая компания ЦЭК сообщила о временных ограничениях, которые состоятся 12 марта с 08:00 до 17:00 в Днепре и области в связи с проведением плановых работ.
Адреса, где отключат свет 12 марта в Днепре:
пров. Энергетический – дома 9, 9А, 11, 11А.
Ивана Богуна – 26, 77, 77А, 79.
Казацкой Славы – 7-13 (нечетные), 13А, 13Б, 15-21 (нечетные).
бульвар Свободы – 1, 2-8 (парни).
Базарная – 1, 3-6, 8-11, 13-18, 20-23, 23А, 24, 25, 27-30, 32-40 (парни).
Кодацкая – 3.
Украинская – 1, 6, 8.
Шахтерской Славы – 1, 2, 5.
Селища:
Орельское: Центральная, 25ж.
Заречное: Буркина, 4.
Свободное:
Весенняя – 2, 3А, 4, 4А, 6, 8, 9.
Набережная – 1, 1А, 2-12, 14, 15, 17-19, 19А, 20, 20А, 21, 23, 23В.
Клубничная – 1.
Шевченко – 9.
Широкое:
Барвенкова – 28, 29, 44, 45, 47, 48.
Тенистая – 22, 25.
Обратите внимание, что отключение будет продолжаться в Днепре с 08:00 до 17:00, поэтому советуем заранее спланировать свои дела.
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