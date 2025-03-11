В Днепропетровской области 12 марта запланированы большие отключения света, узнайте, кого коснутся ограничения, передает Политека.

Энергетическая компания ЦЭК сообщила о временных ограничениях, которые состоятся 12 марта с 08:00 до 17:00 в Днепре и области в связи с проведением плановых работ.

Адреса, где отключат свет 12 марта в Днепре:

пров. Энергетический – дома 9, 9А, 11, 11А.

Ивана Богуна – 26, 77, 77А, 79.

Казацкой Славы – 7-13 (нечетные), 13А, 13Б, 15-21 (нечетные).

бульвар Свободы – 1, 2-8 (парни).

Базарная – 1, 3-6, 8-11, 13-18, 20-23, 23А, 24, 25, 27-30, 32-40 (парни).

Кодацкая – 3.

Украинская – 1, 6, 8.

Шахтерской Славы – 1, 2, 5.

Селища:

Орельское: Центральная, 25ж.



Заречное: Буркина, 4.



Свободное:

Весенняя – 2, 3А, 4, 4А, 6, 8, 9.

Набережная – 1, 1А, 2-12, 14, 15, 17-19, 19А, 20, 20А, 21, 23, 23В.

Клубничная – 1.

Шевченко – 9.



Широкое:

Барвенкова – 28, 29, 44, 45, 47, 48.

Тенистая – 22, 25.

Обратите внимание, что отключение будет продолжаться в Днепре с 08:00 до 17:00, поэтому советуем заранее спланировать свои дела.

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