Подать заявку на получение финансовой помощи могут вынужденно перемещенные лица.

В 2025 году пункты сбора данных на многоцелевую сумму от ООН в Днепре заработали с 13 января, передает Политика.

Подать заявку смогут жители в Днепре, Запорожье, Киеве, Кривом Роге, Кропивницком, Николаеве, Одессе, Сумах, Харькове и Чернигове.

Вынужденно перемещенные лица получат выплаты и вернувшиеся к постоянному месту жительства.

Финансовая поддержка переселенцам составляет 3600 грн на человека и покрывает три месяца, общая сумма каждому члену семьи составляет 10800 гривен.

Заявку на денежную помощь могут подать переселенцы в Днепре, если семья не получала ранее выплат от международных организаций, и имеет доход менее 5 400 грн на члена семьи.

Кроме того, благотворительный фонд «Каритас Донецк» действует в городе Днепр, продлена регистрация на получение единовременной денежной помощи.

Финансовая поддержка предназначена для жителей зоны от 0 до 50 километров вдоль линии столкновения на Юге и Востоке, пострадавших от обстрелов.

Подать заявку на выплаты могут местные жители и переселенцы из Днепропетровской области, которые пострадали от боевых действий и имеют соответствующие документы. В эту категорию входят жилые дома и поврежденные, пострадавшие от обстрелов люди.

Для жителей Никопольского и Криворожского районов Днепропетровска поддержка доступна через благотворительный фонд «Каритас Кривой Рог».

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