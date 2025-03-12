Отключение света 13 марта будет введено в Днепре, несмотря на снижение потребления электроэнергии в Украине.

В ряде населенных пунктов региона будут введены графики в четверг, 13 марта 2025 года, сообщает Политека.

В Днепропетровской области запланированы ремонтные работы, узнайте, кого коснутся ограничения.

Энергетическая компания ЦЭК сообщила о временных обесточениях, которые состоятся 13 марта с 08:00 до 17:00 в Днепре и области в связи с проведением плановых работ.

Так, на текущей неделе запланированы отключения электроэнергии, сообщила компания ЦЭК, передает Политика.

Названы адреса, где отключат свет в этот день:

С 08:00 до 17:00 по адресам: село ОРИЛЬСКОЕ, улица Заводская: 14.

На 13 марта с 08:00 до 17:00 в с. ШИРОКОЕ:Берестковая: 1, 1Б, 2, 4, 6, 7, 11, 67, 73; Надежды: 57, 59.

О дополнительных графиках будет сообщено дополнительно, поэтому нужно следить за информацией на официальных порталах энергокомпаний.

Во время обесточений в области следует проверить на официальном сайте компании, есть ли авария в ваш адрес, если нет, можно сообщить об отсутствии света на сайте ДТЭК, а также в чат-ботах Viber и Telegram в разделе "Отсутствует электроэнергия?";

Также можно позвонить в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 или +38 (048) 705 90 90 90 90.

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Напомним, что Politeka ранее писала, что недавно в Украине были введены аварийные отключения света.

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