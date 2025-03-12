В Днепре в середине месяца ожидается похолодание, узнайте прогноз погода на четверг, 13 марта.

В Украине начиная с середины марта синоптики прогнозируют резкое похолодание и дожди, передает Политека.

Изменение погоды в Днепре связано с прохождением атмосферного фронта, который принесет влажный и прохладный воздух.

По данным Укргидрометцентра, с 11 по 14 число будет весеннее потепление.

В эти дни дневная температура достигнет +19°C, ночи будут комфортными, однако 15-16 марта температура воздуха начнет снижаться, прогнозируются дожди.

Синоптик Наталья Диденко говорит, что сейчас месяц радует весенней погодой, но она не будет стабильной.

В конце этой недели в Днепре нужно готовиться к холоду и осадкам.

"В Днепре солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без осадков", - говорится на сайте Синоптик.

13 число станет самым теплым днем недели, синоптики прогнозируют до +19°C днем и +8°C ночью. Ветер будет несильным, дожди не ожидаются.

Синоптики предупреждают, что после небольшого холода , температура в конце марта может снова стабилизироваться.

Жителям региона и в целом Украины нужно готовиться к меняющейся погоде в этом месяце, нужно брать теплые вещи на случай внезапного понижения температуры.

Метеорологи сообщают, что похолодание в этом месяце может задержаться на несколько дней, затем температура снова пойдет вверх.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, на Днепропетровщине резко подорожает проезд: о каких суммах идет речь.

Также Politeka сообщала об ударе по Чернобылю: дрон повредил саркофаг реактора АЭС, момент атаки попал на видео.

Кроме того, Politeka информировала, как в Днепре бесплатно получить очки: кто получит помощь.