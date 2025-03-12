В Украине начиная с середины марта синоптики прогнозируют резкое похолодание и дожди, передает Политека.
Изменение погоды в Днепре связано с прохождением атмосферного фронта, который принесет влажный и прохладный воздух.
По данным Укргидрометцентра, с 11 по 14 число будет весеннее потепление.
В эти дни дневная температура достигнет +19°C, ночи будут комфортными, однако 15-16 марта температура воздуха начнет снижаться, прогнозируются дожди.
Синоптик Наталья Диденко говорит, что сейчас месяц радует весенней погодой, но она не будет стабильной.
В конце этой недели в Днепре нужно готовиться к холоду и осадкам.
"В Днепре солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без осадков", - говорится на сайте Синоптик.
13 число станет самым теплым днем недели, синоптики прогнозируют до +19°C днем и +8°C ночью. Ветер будет несильным, дожди не ожидаются.
Синоптики предупреждают, что после небольшого холода , температура в конце марта может снова стабилизироваться.
Жителям региона и в целом Украины нужно готовиться к меняющейся погоде в этом месяце, нужно брать теплые вещи на случай внезапного понижения температуры.
Метеорологи сообщают, что похолодание в этом месяце может задержаться на несколько дней, затем температура снова пойдет вверх.
Последние новости Украины:
Напомним Politeka писала, на Днепропетровщине резко подорожает проезд: о каких суммах идет речь.
Также Politeka сообщала об ударе по Чернобылю: дрон повредил саркофаг реактора АЭС, момент атаки попал на видео.
Кроме того, Politeka информировала, как в Днепре бесплатно получить очки: кто получит помощь.