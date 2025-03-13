Погода в Днепре 14 марта ожидается с переменной облачностью, также в этот день будет очень тепло, передает Politeka.net.
В эту пятницу утром будет облачно, однако днем ожидается солнечная погода, об этом сообщили на сайте sinoptik.ua.
"В Днепре днем ненадолго небо станет ясным, но уже ближе к вечеру его вновь оккупируют облака. Без осадков", - говорится на сайте Синоптик.
Ночная температура в городе будет колебаться от +12 до +14 °C, днем воздух прогреется до +21°C, пишет Политека.
Ветер ожидется южный и юго-западный до 5 метров в секунду.
В целом на востоке Украины 14 марта будет облачно с прояснениями, ночью без осадков.
Температура воздуха ночью +7…+4 градуса, днем +17…+20 градусов.
Согласно прогнозам Украинского гидрометцентра, март 2025 года в Украине будет теплым и сухим, однако возможны температурные колебания и осадки.
В городе будет преобладать пасмурная погода, возможны осадки.
Первая половина месяца будет нестабильной, возможны температурные колебания, даже снег, со второй половины месяца начнется потепление.
Среднесуточные температуры воздуха в Украине превышают норму на 11 градусов, сообщается, что это связано с поступлением теплого воздуха с Черного моря, что повышает дневные температуры до +12°C, +17°C градусов.
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