Графики отключения света в Днепре и области 14 марта будут введены, несмотря на снижение потребления электроэнергии в Украине.

Графики отключения света в Днепре и области 14 марта будут введены в нескольких районах, сообщает Политека.

ЧАО "ПЭЭМ"ЦЭК" информирует, что в пятницу запланированы очередные плановые работы на энергетических сетях, которые повлекут за собой временные обесточения в городе и за его пределами.

Графики отключения света в Днепре и области 14 марта: когда и где будут работать

В самом областном центре с 08:00 до 17:00 будут прекращены поставки по адресам: Алана Шепарда (26А, 28А, 30А, 32А) и пер. Энергетический (1А, 3А, 5А).

В Самаровском (Новомосковском) районе електрики не будет с 08:00 до 17:00, в частности в с. Черкасское, ул. Полевая (3).

Вольногорск также попадает во временное обесточивание: с 08:30 до 15:00 без электричества останутся жители улицы Защитников Украины (1, 1Б, 3, 5) и Молодежная (№28).

Это касается и Криворожского района на улицах Строителей (38, 47), Цветочная (4), Садовая (1-12, 14-27) и Солнечная (1, 2, 4-6, 8-11, 13, 14, 16, 18, 19, 23, 3, 3 0, 43, 44, 47, 48, 51-54, 104, 112, 120).

Работники ЧАО "ПЭЭМ"ЦЭК отмечают, что это необходимо для обеспечения стабильности энергоснабжения, и рекомендуют потребителям учесть расписание при планировании своих дел.

Последние новости Украины:

Напомним, что Politeka ранее писала, что недавно в Украине были введены аварийные отключения света.

Также Politeka сообщала об ударе Чернобыля: дрон повредил саркофаг реактора АЭС, момент атаки попал в видео.

Кроме того, Politeka информировала, что Трампа больше не волнует безопасность Европы, кто может стать новой военной силой континента.