Подорожание овощей в Днепре становится все более ощутимым для потребителей.

В рамках подорожания овощей в Днепре больше всего выросли в цене огурцы, сообщает Политека.

По данным мониторинга цен в супермаркетах города, стоимость на этот продукт достигла рекордных показателей и в некоторых магазинах превышает 150 грн/кг. В разных торговых сетях ценники существенно разнятся.

По состоянию на 13 марта 2025 года наиболее доступные огурцы предлагает Велмарт – здесь стоимость гладкого украинского сорта составляет 98,50 грн. Это значительно ниже средней стоимости города, которая сейчас колеблется в пределах 120-130 гривен.

Где покупать менее выгодно

В таких магазинах, как АТБ и Сильпо, цены выше: 110–115 грн/кг. В то же время в Варусе и Ашане за салатный сорт «Эстафета» придется заплатить 159–199, что почти вдвое превышает самый дешевый вариант на рынке. Стоит отметить, что в некоторых супермаркетах действуют скидки, благодаря которым можно купить огурцы дешевле.

Эксперты говорят, что подорожание овощей в Днепре обусловлено сезонными факторами и зависимостью от импортных поставок.

Ранее мы также писали , что в этом году рост стоимости многих продуктов произошел из-за неурожая, удорожания производства и хранения (в частности, затраты на электроэнергию и топливо).

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