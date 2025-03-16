Март в Днепре радует жителей потеплением, но не стоит спешить прятать теплые вещи, на неделе с 17 по 23 числа может вернутся холод.

В Днепре, по прогнозу начальника регионального центра гидрометеорологии Василия Гринчака, в ближайшие дни ожидается сухая, без осадков погода, передает Политека.

В понедельник 17 марта будет пасмурно, без осадков, но уже во вторник будет солнечно, тучи не будут появляться в небе до конца недели, сообщается на сайте Синоптик.

Воздух в этот период будет днем от +5 до +12, ночью -1...+4 градусов.

Жителей будет радовать солнечное небо, ведь условия останутся приятными для прогулок. По словам синоптиков, тепло продержится до конца месяца.

Однако, несмотря на благоприятные прогнозы, стоит быть готовыми к возможным колебаниям температуры. Необходимо подготовиться к возможному похолоданию.

Больших перепадов не ожидается, весение дни могут быть непредсказуемыми, поэтому надо готовиться к кратковременным изменениям.

Что касается тепла, до конца этой недели температура может вырасти до +16°C, ночью будет от 2 до 9 градусов тепла, что создаёт условия для тех, кто любит прохладную весеннюю погоду.

Днем еще будет держаться на уровне +12…+14°C, но уже 17 числа похолодает до +10°C.

Наиболее ощутимое снижение ожидается 18-20 марта. Ночью столбики термометров будут опускаться до +2…+4°C, а днем не выше +6…+8°C.

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