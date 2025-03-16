В марте 2025 года произошло подорожание соусов и специй в Днепре , сообщает Politeka.

Так, ценники на популярные товары, такие как заправка для борща, кетчупы и маринады, показывают существенный рост по сравнению с февралем этого года.

К примеру, заправка Торчин свекло-томатная для борща (220 г) подорожала на 3,83 грн, достигнув средней цены 42,86. Еще более значительное увеличиненые цены коснулось кетчупа Торчина к шашлыку (270 г), средняя цена которого выросла на 3,20 грн гривен и составляет 34,00 гривен.

По данным, предоставленным крупными сетями супермаркетов, таких как Auchan, Megamarket, Metro и Novus, цены на соусы и специи продолжают расти. Кроме того, заправка Торчина томатная для борща (240 г) в магазинах варьируется от 41,39 грн до 46,60 гривен, что также свидетельствует о повышении стоимости этого продукта.

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Такая тенденция беспокоит потребителей, страдающих от регулярного повышения цен, влияющих на их бюджет. За последний месяц ценники на большинство популярных товаров выросли на несколько гривен, и не все покупатели готовы платить больше.

Эксперты прогнозируют, что подобное подорожание соусов и специй в Днепре может продолжаться и дальше, учитывая общую циркуляцию рынка и факторы экономической нестабильности.

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