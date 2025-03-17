Появился прогноз погоды в Днепре на 18 марта, метеорологи предупредили жителей о снегопаде.

Синоптики составили свежий прогноз на 18 марта для Днепра, в этот вторник ожидается переменная облачность, будет довольно тепло, но есть нюансы, передает Политека.

Утро этого дня будет пасмурным, днем солнце так и не появится из-за туч.

По данным sinoptik.ua, с утра облачность усилится, а во второй половине дня созможен даже снег.

"В Днепре солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Днем и вечером будет идти мелкий снег", — говорится в прогнозе метеорологов.

Температура воздуха ночью 18 числа опустится до -1°C, а днем поднимется до +4°C. Ветер северо-западный, со скоростью до 5,9 м/с.

Синоптики предупреждают, что стоит быть готовыми к возможным колебаниям температуры. Необходимо подготовиться к похолоданию.

Больших перепадов не ожидается, весение дни могут быть непредсказуемыми, поэтому надо готовиться к кратковременным изменениям.

Что касается тепла, до конца этой недели температура может подняться до +16°C, ночью будет от 2 до 9 градусов тепла, что создаёт условия для тех, кто любит прохладную весеннюю погоду.

Днем еще будет держаться на уровне +12…+14°C, но уже 17 числа похолодает до +10°C.

Наиболее ощутимое снижение ожидается 18-20 марта. Ночью столбики термометров будут опускаться до +2…+4°C, а днем не выше +6…+8°C.

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