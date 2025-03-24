Подорожание рыбы в Днепре повлияло на спрос, особенно в период строгого поста, когда она остается одним из важнейших продуктов в рационе многих украинцев, пишет Политека.

Самые популярные виды этого продукта демонстрируют разную динамику. В частности, карп в среднем стоит 150,10 грн/кг, что несколько дешевле, чем в феврале. Разбитый карп также подешевел – 195,30. Выгодные предложения можно найти в крупных торговых сетях, где живого карпа можно купить от 139,00 грн.

Цены на селедку остаются высокими, хотя и наблюдается незначительное снижение – до 192,00 грн/кг. В разных магазинах его стоимость существенно отличается: в Novus она стоит 169,00 грн/кг, а в Megamarket – 228,00.

Подорожание рыбы в Днепре зависит от нескольких факторов: колебания валютного курса, стоимости транспортировки и сезонного спроса. Также цены могут вырасти из-за изменения условий отлова и импорта морепродуктов.

Эксперты прогнозируют, что в апреле стоимость этого продукта может остаться стабильной, однако ближе к Пасхе возможен новый рост.

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